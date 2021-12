Comando unificato della polizia locale nella stazione a Renate: affidato l’incarico Affidato l’incarico di progettazione definitiva per realizzare all’interno della stazione ferroviaria di Renate-Veduggio gli uffici del Comando unificato di polizia locale Bevera Briantea.

Vigili in stazione: affidato l’incarico di progettazione definitiva per realizzare all’interno della stazione ferroviaria di Renate-Veduggio gli uffici del Comando unificato di polizia locale Bevera Briantea. L’intervento di riqualificazione interesserà solo il piano terra dell’edificio inaugurato nel 1911 e tuttora di proprietà di Rete ferroviaria italiana. L’accordo prevede la cessione in comodato d’uso da parte di Ferrovie dello Stato al Comune dell’intero piano terreno del fabbricato, circa 110 metri quadrati. Il trasloco è stato finanziato da Regione Lombardia che nel dicembre 2020 ha destinato alla sistemazione della stazione ferroviaria di Renate–Veduggio, fermata della linea S7, 150mila euro. Il progetto di riqualificazione non prevede ad oggi sale d’aspetto al servizio dei viaggiatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA