Coltivare che passione: il Comune di Lissone apre un bando per sei orti a Santa Margherita Si trovano in via Raiberti, la graduatoria che si formerà verrà utilizzata anche per l’assegnazione di eventuali orti che si dovessero rendere disponibili. Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione al bando entro il 16 aprile.

Passione per l’orto, un hobby che cresce di anno in anno. Le richieste sono in aumento e l’amministrazione comunale di Lissone intende formare una graduatoria per l’assegnazione di 6 orti comunali in via Raiberti, nella frazione di Santa Margherita. La graduatoria che si formerà verrà utilizzata anche per l’assegnazione di eventuali orti che si dovessero rendere disponibili.

Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione al bando, entro il 16 aprile prossimo. Poco più di un mese di tempo, insomma, per far parte della lista di coloro che vogliono coltivare, nel vero senso della parola, questa passione. Per informazioni, è possibile contattare il Servizio Patrimonio del Comune al numero di telefono 039.7397221, dalle 8.30 alle 12.30, lunedì e mercoledì anche nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18. Il sabato dalle 8.30 alle 11.30. Per ritiro modulistica, è possibile rivolgersi invece all’Urp e negli stessi orari. Info anche su www.comune.lissone.mb.it (sezione Bandi di Gara).

© RIPRODUZIONE RISERVATA