Colpo al Carrefour Express di via Prina a Monza, i carabinieri a caccia di un rapinatore solitario La rapina è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 24 marzo, Secondo quanto riferito dall’Arma ad agire sarebbe stato un uomo parzialmente travisato dalla mascherina e forse armato di pistola che è fuggito con l’incasso in via di quantificazione. Nessun ferito.

Dopo quella di lunedì sera al supermercato Lidl di Vedano al Lambro, sventata dai carabinieri di Monza con due arresti, mercoledì nel pomeriggio un rapinatore solitario ha agito a Monza, in un altro supermercato, il Carrefour Express di via Prina. Ne danno notizia i militari dell’Arma della locale Compagnia. Ricercato un uomo parzialmente travisato da mascherina, forse armato di pistola, che si è impossessato dell’incasso in corso di quantificazione. Nessuno è rimasto ferito. Indagini in corso

