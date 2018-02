Colpi a Lissone e Monza, poi sequestrano l’auto di un anziano per fuggire: caccia ai rapinatori Sono ancora ricercati i due rapinatori che mercoledì 31 gennaio, nel pomeriggio, hanno compiuto tre rapine in rapida successione a Lissone, Monza e Cologno Monzese e, dopo un incidente, hanno fatto scendere gli occupanti di un’auto, con a bordo anche una bambina di 7 anni, e si sono dati alla fuga. Sulle loro tracce i carabinieri e la polizia di Stato.

Ma andiamo per ordine: i due, a bordo di una moto Yamaha di grossa cilindrata, attorno alle 16 di mercoledì, pistola in pugno, hanno rapinato un supermercato a Lissone, in via Della Repubblica, arraffando 300 euro dalle case, poi si sono spostati a Monza, dove alle 17 hanno colpito una farmacia di San’Albino. Testimoni sono riusciti ad annotare il numero di targa della moto, risultata rubata a Monza. Ultima rapina, la terza, dopo una manciata di minuti, in un supermercato U2 di Cologno Monzese. Ma durante la fuga sono rimasti coinvolti in un incidente stradale.

Si sono scontrati con una Fiat Panda con al volante un uomo di 78 anni che viaggiava insieme alla nipotina di sette anni: i rapinatori li hanno fatti scendere e con l’utilitaria hanno proseguito la loro fuga abbandonando sul posto, oltre alla moto, anche l’arma giocatolo usata per i colpi.

