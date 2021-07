Colli Briantei, il video dei boschi brianzoli per dire no alla Pedemontana: «Non la soluzione ma un problema in più» L’Associazione Colli Briantei ha realizzato e diffuso un video per mostrare come sarebbero i boschi del parco dei Colli Briantei con l’arrivo dell’autostrada Pedemontana.

Come sono e come potrebbero diventare. L’Associazione Colli Briantei ha realizzato e diffuso un video a cura di Alessio Morgese per mostrare come sarebbero i boschi del parco dei Colli Briantei con l’arrivo dell’autostrada Pedemontana tra Lesmo, Camparada, Arcore e Usmate Velate.

“Non è una novità: per noi di AssoColli, Pedemontana non è la soluzione, ma un problema in più. La Brianza ha già dato molto in termini di suolo e aria consumati in questi anni, non è tempo per nuove colate di asfalto, che incentiverebbero ancora una volta la mobilità privata, al contrario è venuto il momento di investire su infrastrutture che ci aiutino davvero a migliorare la nostra qualità della vita e a combattere il drammatico problema del cambiamento climatico”, fanno sapere dall’asociazione.

ECCO IL VIDEO

