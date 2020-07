Cogliate, zona pedonale in centro e eventi nel parco per l’estate 2020 Un contenitore di eventi per l’estate a Cogliate al via da venerdì 17 luglio: sotto l’hashtag #Bellaatmosfera progetti, cultura, musica e sport intorno al palco installato nel cuore del parco. Zona pedonale in centro.

Il centro storico reso pedonale durante i weekend per permettere a bar e ristoranti di utilizzare gli spazi esterni e un calendario di eventi nel parco di via De Gasperi: è l’estate secondo il Comune di Cogliate per ripartire dopo l’emergenza coronavirus. Tutto si inserisce nel contenitore sotto l’hashtag #Bellaatmosfera (“voglio stare in good times”, canta Ghali) al via da venerdì 17 luglio: progetti, cultura, musica e sport intorno al palco installato nel cuore del parco.

In programma cinema sotto le stelle, giochi a quiz, concerti della banda, letture per i bambini, pic-nic; e poi postazioni per poter imparare il gioco degli scacchi mentre le associazioni del paese avranno modo di presentare l’attività annuale. Prevista area food/drink dove poter gustare prodotti selezionati e proposti da alcune attività del paese.

Cogliate eventi estate 2020

Durante gli eventi accessibile in sicurezza l’area giochi del parco dedicata ai bambini con servizio bar e l’area cani.



Venerdì serata inaugurale con proiezione di foto/video relativi ai volontari che hanno lavorato in prima linea durante l’emergenza, con alcune testimonianze. Presentazione scuola e animazione della “Scuola Diamante”



Sabato 18 presentazione della nuovissima ASD “Volley People Cogliate” e Cinema sotto le stelle con il film “Pari e Dispari”; domenica il primo round del gioco a quiz interattivo “Il cervellone”.

Venerdì 24 luglio Concerto della Banda cittadina, il 25 presentazione dell’ASD “Cogliatese Calcio” e spettacolo di cabaret con “Area Comici” da Zelig Si ride!; il 26 luglio secondo round del gioco a quiz interattivo. Il 31 luglio lettura sotto le stelle “Il trattamento ridarelli”; sabato 1 agosto presentazione MTB Cogliate e Cinema sotto le stelle con il film “Il Grande Gigante Gentile”; domenica 2 c’è il karaoke. Weekend conclusivo dal 7 agosto con picnic sotto le stelle, Cinema sotto le stelle con il film “Cado dalle nubi” di Checco Zalone (8 agosto) e la finale del gioco a quiz interattivo (domenica 9 agosto).

