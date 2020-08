Incendio via volta cogliate (Foto by Roberto Magnani)

Cogliate, tetto di una villetta in fiamme: «Si registrano persone con ustioni» Il rogo ha interessato lunedì 24 agosto attorno alle 6.40 una villetta di via Volta. Sul posto oltre ai vigili del fuoco con vari mezzi anche un’eliambulanza e i carabinieri. Areu: sei le persone soccorse, due per ustioni e 4 (compresi due bambini) per inalazioni da fumo.

Incendio nella prima mattina di lunedì 24 agosto in un appartamento di una villetta di Cogliate, in via Volta. Per cause in corso di accertamento ha preso fuoco il tetto di una villetta. I vigili del fuoco riferiscono che: «Si registrano persone con ustioni». Oltre ai carabinieri e ai mezzi di soccorso inviati dal 118, compresa una eliambulanza, sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza e Brianza con vari mezzi. Secondo quanto riferito da Areu (Agenzia emergenza urgenza) della Regione, sei, compresi due bambini, le persone soccorse, due (un 85enne e un 44enne) per ustioni di primo e secondo grado al volto e le altre 4 per inalazioni da fumi.

(Notizia aggiornata)

© RIPRODUZIONE RISERVATA