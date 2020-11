Cogliate: prende fuoco l’auto parcheggiata in strada, nessun ferito Intervento dei vigili del fuoco nella serata di venerdì 7 novembre a Cogliate, dove un’auto parcheggiata in via Dante Alighieri ha preso fuoco. Nessun ferito.

Vigili del fuoco di Monza e Brianza al lavoro nella serata di sabato 7 novembre, quando intorno alle 21 sono stati allertati per un incendio di un’auto: l’auto si trovava parcheggiata in strada a Cogliate, in via Dante Alighieri 28. Sul posto oltre ai pompieri di Lazzate anche i carabinieri. Non sono stati registrati feriti.

