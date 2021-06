Cogliate, incendiati box e porticato di una villetta: intervengono i vigili del fuoco Per fortuna non ci sono stati feriti, solamente danni alla facciata dello stabile, una villetta multipiano, che è stata interessata dalle fiamme. È successo in pieno giorno

Ieri, sabato 26 giugno, i vigili del fuoco, intorno alle 12.30, sono dovuti intervenire a Cogliate, in Via Marconi 41,per l’incendio box e porticato in una villetta multipiano. Non si registrano feriti, ma danni alla facciata dello stabile in cui sono divampate le fiamme.

Sono intervenuti pompieri di Lazzate e Saronno, un carro soccorso di Lazzate, un mezzo di elevazione Atrid di Desio, e con loro i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

