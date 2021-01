Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Cogliate: getta la cocaina dal finestrino ma non evita l’arresto Un 30enne domiciliato in città vede i carabinieri, scatta un breve inseguimento durante il quale getta un involucro da un finestrino dell’auto: si trattava di una decina di dosi di cocaina. A casa rinvenuto materiale per il confezionamento

Durante un breve inseguimento ha gettato della cocaina da un finestrino dell’auto pensando così di farla franca. Invece per un 30enne di origine marocchina domiciliato a Cogliate è scattato l’arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I fatti sono accaduti nella serata di luned’ 25 gennaio quando i carabinieri della Sezione Radiomobile di Desio hanno fermato l’uomo dopo un breve inseguimento in auto.

L’involucro del quale ha tentato di disfarsi conteneva 12 grammi di cocaina suddivisa in 10 dosi. Nel corso di una perquisizione domiciliare è stato rinvenuto materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente, tra cui un bilancino, oltre a 235 euro in contanti ritenuti probabile provento dell’attività illecita.

