Cloud and Data security: ecco l’indirizzo del nuovo Its che aprirà a Seregno in autunno

È l’indirizzo di Cloud and Data security il prescelto dall’amministrazione comunale di Seregno e dall’Its Rizzoli per lanciare il nuovo istituto tecnico superiore sul territorio di Seregno, che a partire dal prossimo autunno avrà sede nei locali dell’istituto Bassi di via Briantina. La novità è stata illustrata martedì 16 marzo dall’assessore alla Pubblica istruzione Federica Perelli, durante una seduta della commissione consiliare Cultura e pubblica istruzione, svoltasi come ormai è prassi in videoconferenza. «L’avvio - ha spiegato Perelli - era previsto per quest’anno scolastico, ma purtroppo la pandemia ha fatto sì che le scuole abbiano dovuto fare i conti con difficoltà a far entrare i loro studenti ed impedito che ne potessero accogliere altri. Adesso siamo al lavoro per concretizzare questo obiettivo tra settembre ed ottobre e per pubblicizzare un indirizzo di studio che è poco conosciuto».

L’istituto tecnico superiore è una tipologia di scuola ad alta specializzazione tecnologica, nata nel 2010, che offre una possibilità di formazione non universitaria dopo il termine della scuola secondaria di secondo grado, a chi abbia superato in precedenza lo scoglio dell’esame di maturità, in sinergia con le imprese. «Crediamo che questo -ha poi aggiunto Perelli, stimolata anche dalle domande della forzista Ilaria Cerqua e della leghista Elisabetta Viganò- sia il modo migliore per rispondere all’esigenza di formare gli studenti in alternativa al percorso universitario. Abbiamo puntato in questa fase iniziale sull’ambito del digitale, che è quello che più di tutti può essere considerato trasversale ai bisogni delle aziende». Per ulteriori informazioni, può essere consultato il sito internet www.itsrizzoli.it.

