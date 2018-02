Clochard trovato senza vita all’ex Snia di Varedo

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

L'area ex Snia a Varedo

Un uomo è stato trovato morto a Varedo nel tardo pomeriggio di martedì 13 febbraio nell’area ex Snia in via Umberto I. La vittima è un clochard marocchino di 53 anni. L’allarme è stato lanciato intorno alle 17 da un connazionale trentenne senza fissa dimora.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno accertato la morte per cause naturali e i carabinieri della compagnia di Desio. Sull’uomo non sono stati riscontrati segni di violenza.

Secondo fonti investigative la vittima era nota alle forze dell’ordine per guida in stato d’ebrezza; nei giorni scorsi aveva avuto malori, ma non aveva voluto ricorrere a cure mediche.

