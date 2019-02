Clamoroso al Seregno Calcio, Davide Erba firma per rilevare la società Nuova proprietà in vista al Seregno Calcio: Davide Erba avrebbe firmato un compromesso per rilevare la società da Carmine Castella. Possibile un accordo di collaborazione con il Monza

Davide Erba della Stonex di Lissone (ceduta nel 2016 ai cinesi di Uni Strong rimanendo però in azienda) nuovo proprietario del Seregno Calcio. Nel momento in cui la squadra affronta la trasferta con L’Olginatese fa breccia la clamorosa notizia secondo la quale l’imprenditore avrebbe firmato un compromesso per rilevare la società da Carmine Castella.

Non c’è ancora l’ufficialità ma dovrebbe arrivare nel giro di una o due settimane Castella e l’amministratore delegato Matteo Fraschini resterebbero in società senza quote con incarichi diversi per portare avanti le trattative con il Comune in relazione alla gestione degli impianti sportivi e per definire un possibile accordo di collaborazione con il Monza.

L’obiettivo sarebbe quello di portare il Seregno in serie C

© RIPRODUZIONE RISERVATA