Ci.Vi.Co. di Villasanta, taglio del nastro dei nuovi spazi in via Mameli

inaugurazione nuovo centro giovanile CiViCo all'Astrolabio (Foto by Sarah Valtolina)

inaugurazione nuovo centro giovanile CiViCo all'Astrolabio (Foto by Sarah Valtolina)

Nuova sede per il centro di aggregazione giovanile Ci.Vi.Co. di Villasanta. Dopo aver lasciato i locali del centro civico Elio & Barbara, il cag gestito dalla cooperativa il Melograno ha inaugurato ufficialmente lo scorso 17 novembre i nuovi spazi in via Mameli, al piano terra del cineteatro Astrolabio.

«Pur con le piccole scomodità che ogni trasloco comprensibilmente comporta, in questo caso sono certa che abbiamo trovato una sistemazione piena di potenzialità – ha commentato pochi giorni prima del passaggio nella nuova sede l’assessore alle Politiche giovanili, Laura Varisco -. In via Mameli la nuova sede si presta particolarmente a una serie di sinergie con realtà vicine al mondo giovanile: dagli impianti sportivi al cineteatro Astrolabio, alle sale prove musicali che si trovano sullo stesso piano. E anche lo spazio esterno di più ampio respiro è una risorsa che si potrà mettere a frutto».

Nell'occasione il sindaco Luca Ornago ha consegnato ai ragazzi un quaderno di educazione civica

Il cag Cittadini Villasantesi Consapevoli (Ci. Vi. Co.) aveva riaperto i battenti lo scorso luglio dopo la lunga chiusura obbligata causata dalla pandemia, sempre all’interno del centro civico Elio & Barbara. Una trentina gli adolescenti che si trovavano più o meno regolarmente negli spazi di via Deledda.

La presentazione dei nuovi spazi al pubblico, avvenuta alla presenza del sindaco Luca Ornago, insieme all’assessore alle Politiche giovanili Laura Varisco, il vicesindaco Gabriella Garatti, il consigliere Nicolas Torri, gli educatori della cooperativa Il Melograno, è stata anche l’occasione per premiare il vincitore del concorso indetto dalla cooperativa il Melograno, in collaborazione con l’amministrazione, per trovare un nuovo logo ufficiale per il cag. L’idea scelta è stata quella di Alice Castoldi, che ha ideato il nuovo logo.

Ci.Vi.Co. è aperto il lunedì dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 15.30 alle 20.30 e il venerdì dalle 15 alle 19. Gli spazi sono a disposizione dei ragazzi da 14 e 20 anni, con momenti di libero incontri e attività strutturate e organizzate.

