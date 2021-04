Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Cittadini, associazioni e condomini: a Bernareggio chiunque può prendersi cura di un’area verde comunale Via alla “campagna adozioni” di aree verdi, rotatorie, aiuole o bordi di strade comunali o vicinali per effettuare interventi singoli o continuativi di sfalcio dell’erba, pulizia e piantumazioni. Basterà presentare un apposito progetto.

A Bernareggio chi vuole può adottare un’area verde. Il comune ha infatti lanciato un’iniziativa per coinvolgere i cittadini nella gestione attiva del verde pubblico e nella sua valorizzazione. Cittadini singoli o gruppi, associazioni anche non riconosciute e residenti dei condomini possono chiedere di adottare aree verdi, rotatorie, aiuole o bordi di strade comunali o vicinali per effettuare interventi singoli o continuativi.

Per farlo i bernareggesi possono individuare un area di cui vogliono prendersi cura. Redigere un piccolo progetto di quel che vogliono fare (sfalcio dell’erba, pulizia, piantimazioni), indicando il luogo e una foto. E presentare l’apposito modulo in Comune.

Il regolamento e il modulo per partecipare sono disponibili sul sito comune.bernareggio.mb.it. Per informazioni e supporto è possibile rivolgersi all’Ufficio Ecologia – tel. 039/9452128 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

© RIPRODUZIONE RISERVATA