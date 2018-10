Monza, cinque ragazzi rapinati dal branco nella notte in via Bergamo: tre denunciati Una rapina in piena regola quella che è andata in scena nei pressi di via Bergamo, nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 ottobre ai danni di cinque ragazzi residenti in Brianza: sono stati affrontati con intimidazioni e minacce da un gruppo di una decina di ragazzi, italiani e stranieri, che li hanno costretti a consegnare loro denaro.

I poliziotti del Commissariato Monza, con i colleghi di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, sono riusciti a fermare tre dei presunti aggressori A. C., T.J e V. J., 20enni, anche loro residenti in Provincia e noti alle forze dell’ordine, tutti denunciati in stato di libertà per rapina. Il Commissariato continuerà ad indagare per identificare gli altri aggressori.

