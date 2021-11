Cinque positivi al centro anziani, sale chiuse a Capriano e Briosco Focolaio di covid al centro anziani di Briosco: cinque i positivi, Ats ha disposto la chiusura fino al 16 novembre delle sale di Capriano e Briosco. Altri utenti venuti in contatto sono monitorati.

Con un’ordinanza emessa mercoledì 10 novembre dal sindaco Antonio Verbicaro, già dirigente della Questura di Lecco, sono stati chiusi i centri socio ricreativi per anziani di Capriano “Walter Fontana” e “Carlo Farina” di Briosco. Su comunicazione dell’Ats Brianza per la presenza di un focolaio di casi Covid 19 per la positività di cinque uomini che frequentano il centro di Briosco di via Pasino Brioschi e sino a martedì 16 novembre, “al fine di evitare possibilità di assembramenti inutili e pericolosi fra i cittadini”.

È stata disposta anche la sanificazione straordinaria dei locali e delle pertinenze a cui hanno accesso i frequentatori che sono intorno ai duecento, dei due centri socio ricreativi.

Verbicaro ha fatto sapere che le persone positive erano tutte vaccinate con doppia dose. Nei due centri brianzoli si è creato un leggero stato di allarme. Tutte le persone che nei giorni precedenti sono venute a contatto coi casi risultati positivi in questi giorni vengono sottoposte a controlli da parte dell’Ats.

