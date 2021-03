Cinque gabbiani feriti salvati dai carabinieri a Trezzo sull’Adda, uno intrappolato in un traliccio Carabinieri a Trezzo sull’Adda dopo l’allame dei residenti per dieci gabbiani a terra, cinque feriti, uno dei quali dopo essere rimasto intrappolato nel tirante di un traliccio poco distante.

Dieci gabbiani a terra, cinque feriti, uno dei quali dopo essere rimasto intrappolato nel tirante di un traliccio poco distante. È stato l’allarme di alcuni residenti a fare intervenire i carabineri mercoledì mattina nella zona industriale di Trezzo sull’Adda per la presenza di alcune carcasse di gabbiani lungo la via Baracca.

I militari, con i veterinari Ats Città metropolitana di Milano, hanno accertato la presenza di dieci volatili morti lungo la strada e sui tetti delle case e hanno recuperato 5 gabbiani feriti che sono stati affidati dai veterinari a un rifugio sanitario convenzionato a Vignate (MI).

Sono in corso le indagini per risalire alle cause dell’incidente e verificare l’eventuale connessione con la zona dove è successo per la presenza di tralicci dell’alta tensione e di ripetitori di antenne che possono aver disorientato lo stormo di gabbiani, ormai frequentatori delle rive dell’Adda (ma anche del Lambro) alla ricerca di cibo.

