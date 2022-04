Cinque anni di amministrazione Monguzzi: brochure nelle case dei lissonesi Bilancio di fine mandato della giunta di centrosinistra: opuscolo con schede illustrative e le 50 opere pubbliche più importanti progettate o realizzate. Il sindaco: «Uno strumento che vuole offrire alla cittadinanza numeri e informazioni oggettive».

La giunta comunale di Lissone “tira le somme” del lavoro svolto nel quinquennio 2017-2022 e recapita ai residenti il bilancio di fine mandato. Si tratta di una brochure illustrativa ed esplicativa attraverso la quale l’amministrazione comunale in scadenza di mandato spiega quanto realizzato: ci sono schede tematiche per singolo argomento, all’interno delle quali sono sinteticamente riportate linee guida, obiettivi raggiunti e numeri indicativi dell’attività svolta dall’ente. In alcuni casi, sono riportate anche le cifre economiche sostenute dal Comune per garantire l’attivazione (o la continuità) del servizio. Una speciale sezione della brochure è destinata ad una cartina del territorio dove sono indicate le 50 opere pubbliche ritenute più importanti progettate o realizzate nel corso del mandato elettorale.

“Il documento che presentiamo rappresenta il bilancio di quanto fatto in questi ultimi cinque anni di mandato: uno strumento che vuole offrire alla cittadinanza numeri e informazioni oggettive in merito al lavoro svolto da me, dalla mia giunta e dall’amministrazione comunale – afferma il sindaco Concettina Monguzzi - Il bilancio di fine mandato è al contempo il resoconto di un quotidiano impegno svolto al fianco di tante persone straordinarie che hanno lavorato duramente, sostenendomi anche nei momenti più duri. Ringrazio tutti i cittadini e le associazioni che hanno dimostrato piena collaborazione: grazie a voi si è costruita una città migliore. Insieme, abbiamo posto solide basi perché si possa guardare al futuro con serenità ed entusiasmo, sviluppando idee e progetti che miglioreranno ulteriormente la nostra Lissone”.

