Cinetatri: l’Astrolabio di Villasanta riapre nel week-end, il San Luigi di Concorezzo no e attende settembre Zona gialla: decisioni differenti da parte dei responsabili delle due strutture, a Concorezzo influisce l’indisponibilità dell’aria condizionata in sala e la necessità di occupare il numero massimo di posti disponibili.

Il cineteatro San Luigi di Concorezzo non riapre con la zona gialla, la direzione ha deciso di attendere settembre.

Qualche giorno fa era stato diffuso un breve comunicato inerente il rinvio di tutti i recuperi degli spettacoli teatrali sospesi nel 2020 alla Stagione Teatrale 2021/2022. «Sono in corso i contatti con le produzioni al fine di individuare le nuove date - era stato comunicato - che saranno rese pubbliche non appena possibile. Raccomandiamo di conservare i biglietti ed i tagliandi abbonamento in vostro possesso, che potranno essere utilizzati per l’accesso agli spettacoli nelle nuove date senza necessità di sostituzione o, in caso di annullo dello spettacolo, saranno indispensabili per poter ottenere il rimborso e consultare periodicamente il sito web del cineteatro, di seguirci sui social e di iscrivervi alla newsletter per rimanere aggiornati».

In realtà da lunedì 26 aprile alcune sale cinematografiche hanno spalancato nuovamente i battenti, ma il San Luigi non è dello stesso avviso e a spiegare le ragioni ci ha pensato uno dei suoi responsabili, Marco Bramati. «Normalmente a maggio si conclude la nostra attività poiché, non avendo l’aria condizionata, nella nostra sala non proiettiamo più film e al massimo c’è qualche saggio di fine anno organizzato dalle associazioni – dice -. In più, oltre ad aver rimandato la stagione teatrale all’anno prossimo, con le limitazioni Covid ci sono un paio di aspetti importanti da considerare. Innanzitutto le case produttrici di film non stanno facendo uscire titoli di commedie, thriller o altro di grido. In secondo luogo se dovessimo seguire le regole del distanziamento in vigore dovremmo ospitare al massimo 350 spettatori su una capienza di 800. A tal punto preferiamo rimanere chiusi ripartire a settembre con nuove proposte sperando che la situazione pandemica sia più sotto controllo e si possa tornare ad occupare tutte le poltrone».

Il cineteatro Astrolabio di Villasanta invece ha deciso di riaprire già da questo weekend, a partire dal 1° maggio, con tre film: “Cosa sarà” di Francesco Bruno, “The rider – Il sogno di un Cowboy” di Chloé Zhao e “We are the thousand – L’incredibile storia di Rockin’1000” di Anita Rivaroli. Tutte le info su biglietti e orari sono disponibili sul sito del cineteatro villasantese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA