Cinema “Nuovo “ di Sovico: alla riapertura pop corn gratis a chi si presenterà con i ticket acquistati a Esselunga L’iniziativa sarà valida fino a novembre, mentre i biglietti già comprati nel supermercato usando i punti Fidaty saranno validi fino a dicembre del 2022. Intanto prosegue il contatto con gli appassionati con la newsletter WhatsApp.

Come tutte le sale da cinema anche quella di Sovico soffre la chiusura forzata a causa della pandemia. Tuttavia, il “Nuovo” non ha mai smesso di mantenere un dialogo costante con gli appassionati grazie al servizio newsletter WhatsApp al quale tutti possono iscriversi per ricevere aggiornamenti e notizie dalla sala cinema di via Baracca (basta inviare un messaggio con scritto ATTIVA al numero 350 040 4396).

In questi mesi di stop, il “Nuovo” ha tenuto viva anche la magia del grande schermo sostenendo la campagna di comunicazione #SoloAlCinema, promossa da Anec, Anica, Accademia del Cinema Italiano-Premi David di Donatello, MIBACT-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, offrendo una rassegna virtuale attraverso la piattaforma pubblica RaiPlay, divulgata attraverso il canale WhatsApp tutti gli appassionati cinefili.

Negli ultimi giorni, infine, i referenti della sala di via Baracca invitano ad utilizzare al meglio i punti Fidaty residui di Esselunga. “Per i tuoi biglietti del cinema c’è il lieto fine: tutti i biglietti ritirati sono validi sino a dicembre 2022” informano. Il cinema “Nuovo” di Sovico, sino a novembre 2021, aggiunge un regalino: a chi si presenterà (nella speranza che la sala riapra regolarmente) coi i biglietti cinema acquistati con Esselunga, verranno offerti i pop corn. Un gustoso invito ed allo stesso un augurio per un pronto ritorno al cinema.

