Cimiteri chiusi a Besana in Brianza per liberare le sepolture A Besana in Brianza, e nelle frazioni, i cimiteri saranno chiusi alcuni giorni per permettere le operazioni di esumazione ed estumulazione delle sepolture.

Nei prossimi giorni i cimiteri comunali di Valle Guidino, Besana capoluogo, Calò e Montesiro resteranno chiusi al pubblico, per consentire le operazioni di esumazione ed estumulazione. Lo ha comunicato l’amministrazione in un avviso diramato sul sito ufficiale del comune di Besana in Brianza. Come prevede la circolare del ministero della Salute del 11 gennaio 2021, infatti, questa tipologia di interventi deve essere effettuata a cancelli cimiteriali chiusi.

Per motivi igienico-sanitari e per favorire le operazioni stesse, evitando intralci agli operatori e pericolo per l’utenza e nel rispetto dei parenti dell’estinto, il cimitero di Valle Guidino resterà chiuso al pubblico martedì 31 agosto. Quello di Besana Capoluogo, invece, non sarà accessibile dal 31 agosto all’1 settembre; mentre i cimiteri Calò e Montesiro resteranno chiusi al pubblico dall’1 al 2 settembre. Nella comunicazione si precisa che la chiusura dei cimiteri sarà disposta dalle ore 8 fino al termine delle operazioni, e che il programma potrà subire modifiche in base all’organizzazione della ditta appaltatrice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA