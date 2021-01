Ciclista investito in via Valle d’Aosta a Carate Brianza: trasportato in elisoccorso, è gravissimo È stato trasportato in condizioni gravissime in elicottero in ospedale il ciclista investito in via Valle d’Aosta a Carate Brianza, mezzora dopo mezzogiorno di venerdì 8 gennaio.

È stato trasportato in condizioni gravissime in elicottero in ospedale il ciclista investito a Carate Brianza, mezzora dopo mezzogiorno di venerdì 8 gennaio. È successo in via Valle d’Aosta, nella zona industriale al confine con Seregno. La persona ferita è un uomo di 53 anni, investito da un furgone guidato da un ragazzo di 21 anni, rimasto illeso ma sotto shock.

L’impatto è stato molto violento, l’uomo ha sbattuto contro il parabrezza e poi è ricaduto sull’asfalto. L’allarme è scattato in codice rosso, in via Valle d’Aosta si è portata l’ambulanza dell’Avis Meda mentre poco lontano è atterrato l’elisoccorso da Milano: il 53enne è stato soccorso a lungo, poi è stato portato all’ospedale Niguarda in pericolo di vita.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi da parte della polizia locale di Carate Brianza.

