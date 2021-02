Ciclista investita da un furgone in via Borgazzi a Monza: all’ospedale Niguarda in codice rosso Non è in pericolo di vita ma ha subito una serie di fratture una 53nne residente in città investita da un furgone condotto da un 55enne italiano anche lui monzese che non è riuscito ad evitare l’impatto dopo che la donna avrebbe invaso la corsia di marcia.

Non è in pericolo di vita ma versa in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano una 53enne di origine peruviana residente a Monza rimasta vittima martedì 16 febbraio attorno alle 12.45 di un incidente stradale in via Borgazzi all’altezza del civico 83.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, la donna, in sella a una bicicletta, proveniente dal centro, stava percorrendo la pista ciclabile lungo la via quando. improvvisamente, avrebbe deviato verso sinistra senza avvedersi di un furgone che stava sopraggiungendo dalla medesima direzione, alle sue spalle.

Il conducente, un italiano di 55 anni residente a Monza, non è riuscito ad evitare l’impatto. A seguito dell’urto la ciclista è stata sbalzata in avanti rovinando sull’asfalto. Sul posto è intervenuto personale sanitario con un’automedica e la donna è stata trasportata all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso per fratture multiple. Nel frattempo la polizia locale ha proceduto con i rilievi del sinistro.

