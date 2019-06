Ciclista 15enne investito a Vimercate, è grave. Un 12enne infortunato a Mezzago. Incidente tra un’auto e una moto a Lesmo. La serata e nottata di interventi del 118 in Brianza tra infortuni, incidenti, intossicazioni etiliche e aggressioni: a Vimercate e Mezzago i casi più gravi con due minorenni soccorsi in codice giallo dagli operatori sanitari.

Incidenti stradali, aggressioni e intossicazione etiliche: una serata e nottata impegnativa quella tra sabato 1 e domenica 2 giugno per gli operatori sanitari inviati dal 118 e per le forze dell’ordine della Brianza.

Si parte alle 21.25 a Vimercate in via San Nazzaro dove un ciclista 15 enne, per cause al vaglio dei carabinieri, è stato investito da un’auto e per le ferite riportate è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Vimercate.Nel medesimo nosocomio, attorno alle 22, è finito in codice giallo un 12enne vittima di un infortunio di gioco a Mezzago.

Passata mezzanotte i carabinieri e personale sanitario si sono recati in via 4 Novembre a Lesmo per un incidente stradale che ha visto coinvolte una moto e un’auto: 5 le persone interessate, tre ragazze tra i 19 e i 23 anni e due ragazzi di 19 e 24. Registrato un ferito lieve portato per accertamenti al San Gerardo di Monza.

E’ stato invece accompagnato all’ospedale di Desio in codice verde un 21enne soccorso attorno all’1.45 a Seveso in via Monte Rosa per intossicazione da alcol. Stessa sorte, attorno alle 3.30, a Nova Milanese, per un 36enne soccorso in via Andrea Doria.

Poco prima delle 4 i carabinieri e una ambulanza della Croce rossa sono intervenuti in via Grandi a Desio per una aggressione con coinvolti due 23enni uno dei quali è stato portato per accertamenti in codice verde all’ospedale locale.

Infine, alle 6.43, un 20enne è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Carate Brianza per accertamenti, dopo essere terminato con l’auto contro un ostacolo in via Battisti, a Vedano al Lambro. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

