Ciclismo: le novità dell’Us Biassono per la stagione 2022 L’Us Biassono, società presieduta da Ivano Maino, ha presentato atleti, staff tecnico e soprattutto i progetti per l’annata sportiva 2022.

L’Us Biassono, società presieduta da Ivano Maino, ha presentato all’Helios Hotel di Monza atleti, staff tecnico e soprattutto i progetti per l’annata sportiva 2022. Complessivamente saranno diciassette i corridori presenti nelle categorie Juniores, Allievi ed Esordienti chiamati a difendere i colori della società biassonese che nel 2021 ha ottenuto diverse soddisfazioni tra cui spiccano le vittorie dello Junior Chianello e, negli Allievi, di Vesco, Gassi e Guercilena. Per l’occasione a Monza sono intervenuti Donato Cesana, vice-sindaco di Biassono; Stefano Pedrinazzi, presidente del Comitato Regionale Lombardo FCI e Mauro Maffeis responsabile tecnico regionale lombardo per il settore Mountain Bike.

Dopo gli appassionati interventi del vicesindaco di Biassono e di Ivano Maino, vulcanico presidente della società, gli auguri per una buona annata e il plauso per l’attenzione dimostrata alla multidisciplinarietà, sono giunti agli atleti ma soprattutto ai dirigenti biassonesi da Pedrinazzi e dal responsabile lombardo MTB Maffeis.

Una delle grandi novità del 2022 in casa Us. Biassono è appunto un maggior numero di tesserati che si divideranno tra strada e sterrati: oltre a Marco Guercilena, quest’anno sui campi gara della MTB a difendere i colori rosso-blu della società ci saranno anche Federico Brafa (nel cui curriculum spicca il secondo posto agli europei giovanili di MTB) e Achille Pozzi. Questi atleti che gareggeranno nella categoria Allievi, affiancheranno Giovanni Magazzù e Federico Migliavacca, altra new entry.

Ulteriore novità per la stagione che oramai bussa alle porte è la formazione degli Esordienti. I giovanissimi Eros Alborghetti e Riccardo Farias, porteranno alto il nome dell’Us. Biassono nelle gare riservate ai ragazzi di 13 e 14 anni.

Fiore all’occhiello del team è, da sempre, la formazione Juniores che quest’anno composta da dieci corridori diretti da Paolo Brugali e Matteo Freguglia. Sono Mattia Cellana, Tomas Chianello, Lorenzo Chierichetti, Riccardo Cirillo, Giulio Colombo, Samuele Consagra, Andrea Ferrero, Simone Giambelluca, Edoardo Pagani e Riccardo Sacchetti. Lo staff operativo comprende i tecnici Paolo Brugali, Matteo Freguglia e Piergiorgio Sala; quindi gli accompagnatori Gigi Viganò, Stefano Corti, Tiziano Fossati, Angelo Colombo e il meccanico Fausto Corti.

“Il debutto per gli Juniores è fissato a Cesano Maderno nella Coppa Primavera – Trofeo Saiv del 20 marzo, mentre gli Allievi saranno in gara nella Varese – Angera il 27 marzo e i bikers competeranno ad Albenga il 13 marzo” hanno detto i tecnici. Prima del debutto la formazione di patron Maino ha in programma un ritiro collegiale in Toscana dal 2 al 6 marzo.

