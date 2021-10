Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ciclismo, a Lissone serata speciale con Damiano Caruso Appuntamento giovedì 28 ottobre al negozio Bicimania per l’evento “A tu per tu con i grandi dello sport” di DF Sport Specialist. Alessandro Brambilla, telecronista, giornalista e conduttore sportivo dialogherà sul palco insieme al ciclista.

Appassionati di ciclismo? Ecco la serata speciale di Lissone: giovedì 28 ottobre, al negozio Bicimania, sbarca l’evento “A tu per tu con i grandi dello sport” di DF Sport Specialist. Protagonista sarà il corridore Damiano Caruso. Dalle 20, Alessandro Brambilla, telecronista, giornalista e conduttore sportivo dialogherà sul palco insieme al ciclista del Team Bahrain Victorius.

Nell’ultima stagione è arrivato secondo al Giro d’Italia 2021, ha vinto la nona tappa della Vuelta, con arrivo in salita sull’Alto de Velefique, dopo aver staccato i compagni di fuga ed aver percorso gli ultimi 71 km in solitaria. Si è aggiudicato inoltre la ventesima tappa del Giro d’Italia di quest’anno, con partenza da Verbania e arrivo in salita all’Alpe Motta.

Caruso è stato riconfermato per il 2022 nel Team Bahrain Victorious, al fianco di Sonny Colbrelli (Campione d’Italia, campione d’Europa e trionfatore alla Parigi-Roubaix), Matej Mohorič, Mikel Landa, Gino Mader, Luis Leon Sanchez.

In occasione della serata, apertura straordinaria del negozio fino alle 22.

Per partecipare all’evento è gradita la registrazione al seguente link: https://bit.ly/3EgHqeL

© RIPRODUZIONE RISERVATA