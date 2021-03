Ciclabili, basta consumo di suolo, comportamenti virtuosi: ecco la seregno sognata per il 2030 Il sondaggio su come sarà la seregno del futuro prossimo, quella del 2030, si è concluso: hanno partecipato in 223 che hanno indicato una strada decisamente green per la città.

Si è concluso dopo circa tre mesi il sondaggio denominato “Il tuo sguardo su Seregno”, promosso nel contesto del percorso dell’agenda strategica Seregno 2030, con il quale l’amministrazione comunale di Seregno intende disegnare il volto della città del futuro. Le persone che hanno partecipato, collegandosi al sito www.seregno2030.it, sono state 223. I risultati hanno evidenziato un generale apprezzamento per la qualità del territorio, in particolare per la presenza di spazi dedicati al tempo libero, per la manutenzione delle strade e dell’arredo urbano, per gli standard delle abitazioni, delle infrastrutture tecnologiche, della sicurezza e dei servizi sociali e per la capacità inclusiva.

Da migliorare invece sono aspetti come le piste ciclabili, la viabilità ed i parcheggi, mentre un giudizio intermedio, che ha certificato margini di miglioramento, è stato espresso per i temi dell’inquinamento ambientale, delle opportunità per i giovani e dello sviluppo economico. Riguardo l’evoluzione del territorio nell’ultimo decennio, gli interlocutori hanno riconosciuto un certo grado di dinamicità, con il 26 per cento che ha parlato di una città progredita, mentre il 30 per cento ha ammesso un iniziale regresso, cui è seguita una ripresa.

Tra gli obiettivi per il domani, sono stati elencati la riduzione del consumo del suolo, il potenziamento delle piste ciclabili, il miglioramento della qualità dell’ambiente, la sensibilizzazione della cittadinanza riguardo comportamenti virtuosi e l’esigenza della riduzione degli sprechi, una spinta all’innovazione diffusa ed alla digitalizzazione, l’attivazione di politiche per migliorare l’offerta di lavoro ed incentivare nuova imprenditoria, la semplificazione delle procedure amministrative, l’offerta di iniziative per i giovani e l’approccio a progetti con Comuni limitrofi, per nuovi servizi integrati, nonché infrastrutture materiali ed immateriali condivise.

I compilatori risultano per lo più persone di età compresa tra i 41 ed i 60 anni (46 per cento), con laurea o master come titolo di studio (49 per cento). La categoria professionale maggiormente rappresentata è invece quella dei lavoratori dipendenti. I risultati così sintetizzati saranno ora la base di partenza per una nuova campagna partecipativa, chiamata “Dì la tua: ingredienti per Seregno 2030”, che ogni settimana sarà scandita dalla presentazione di due macrotematiche sul sito www.seregno2030.it. La scelta è caduta su digitale ed innovazione; economia e sviluppo economico; formazione; sport; cultura, arte e spettacolo; parchi, verde urbano e ciclabili; centro storico; quartieri; infine, riqualificazione degli spazi. Per ciascun argomento, sarà indicata una domanda puntuale, da commentare con un massimo di 500 parole. Il via è previsto per martedì 16 marzo.

«Il percorso partecipativo in tutte le sue articolazioni - commenta l’assessore allo Sviluppo economico Ivana Mariani - ci aiuta a comprendere come la scelta di coinvolgere i portatori di interessi nella progettazione della città permetta non solo di cogliere le loro percezioni ed i loro bisogni, ma anche di contribuire a facilitare la costruzione di alleanze diffuse tra le numerose realtà operanti a livello locale. Con questa nuova campagna, vogliamo ampliare la base del coinvolgimento a tutti i cittadini di ogni fascia d’età e dare ancora più spazio all’immaginazione civica, coniugando ascolto della città e propositività, per rafforzare una cultura della sostenibilità e del bene comune».

