Chiusura del ponte di Paderno d’Adda: gli orari dei treni della linea via Carnate La chiusura al transito per motivi di sicurezza del ponte di Paderno ha costretto a un aggiornamento degli orari dei treni utilizzati ogni giorno da migliaia di pendolari. Trenord ha comunicato le novità della Milano-Monza-Carnate-Bergamo.

La linea Milano-Monza-Carnate-Bergamo, come annunciato, risulta divisa in due parti a valle e a monte del ponte interrotto.

Paderno Robbiate – Milano Porta Garibaldi. La tratta sarà percorsa ogni giorno da 21 treni con partenze da Paderno dalle 5.18 alle 22.48. Non saranno più effettuate le corse delle ore 5.48, 7.08, 9.18, 14.18 programmati nell’orario in vigore.

Milano Porta Garibaldi – Paderno Robbiate. La tratta sarà percorsa da 24 treni al giorno con partenze da Milano Porta Garibaldi dalle 5.31 alle 22.31.

Calusco-Bergamo. Sulla tratta circoleranno 19 treni al giorno con partenze da Calusco dalle 6.14 alle 23.14. Nei giorni festivi circolerà un treno in partenza alle 8.14 da Calusco, mentre non circoleranno i treni delle 7.44 e delle 8.44.

Bergamo-Calusco. Sulla tratta circoleranno 20 treni al giorno con partenza da Bergamo dalle 5.23 alle 22.21. Tra Bergamo e Calusco non saranno più effettuati i treni in partenza da Bergamo alle 4.53, 5.53, 6.39, 8.53. Nei giorni festivi circolerà un treno da Bergamo alle 7.21. Non circoleranno i treni delle 6.53 e 7.53.

Bus sostitutivi. I bus sostitutivi che collegheranno Paderno e Calusco, partiranno da Calusco verso Paderno ogni ora al minuto ’45 dalle 5.45 alle 22.45 (ad esclusione delle 10.45). Da Paderno verso Calusco al minuto ’12 di ogni ora dalle 6.12 alle 23.12.

Si prevede un tempo medio di percorrenza di 45’ per tratta, soggetto all’intensità del traffico stradale. Il consiglio per i viaggiatori della tratta Calusco-Ponte san Pietro diretti a Milano è di utilizzare i treni in partenza da Bergamo via Pioltello.

Studenti. Da lunedì 17 settembre alle 7.12, in corrispondenza dell’arrivo a Paderno d’Adda del treno 10753 proveniente da Milano Porta Garibaldi-Carnate, saranno disponibili tre bus per il trasporto degli studenti diretti alle scuole di Bergamo. I bus raggiungeranno direttamente le stazioni di Ponte San Pietro e Bergamo.

