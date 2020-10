Chiude il passaggio a livello di via Osculati a Monza per i lavori del teleriscaldamento Proseguono le opere di ampliamento del teleriscaldamento nella zona est di Monza. Cantiere sotto due linee ferroviaria. Sarà chiuso il passaggio a livello di via Osculati.

Proseguono le opere di ampliamento del teleriscaldamento nella zona est di Monza. Le prossime attività saranno concentrate nell’area ricompresa fra le vie Osculati e Messa e sono appunto propedeutiche alla futura estensione della rete. Per non interrompere la circolazione ferroviaria è prevista la realizzazione mediante spingitubo interrato, transitando sotto le linee della Monza-Lecco e della Monza-Molteno-Oggiono.

Al fine di eseguire in sicurezza le attività, di concerto con gli organi competenti, è prevista la chiusura totale della via Osculati dall’incrocio con via Ugolini, sino a via Messa oltre il passaggio a livello (che sarà chiuso). La circolazione stradale verrà regolamentata secondo le prescrizioni e i percorsi alternativi indicati dal Comune.

I lavori avranno inizio nella seconda metà di ottobre, e salvo condizioni meteo avverse ed eventuali imprevisti in corso d’opera, verranno completate entro la fine di dicembre.

