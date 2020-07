Chiesa: don Luca Raimondi è vescovo, la festa della comunità di Bernareggio, Sulbiate e Aicurzio e di Desio Monsignor Luca Raimondi è stato ordinato vescovo. L’ex parroco di Bernareggio, Sulbiate e Aicurzio, e prima anche di Desio, è stato accompagnato dai tre sindaci Andrea Esposito, Carla Della Torre e Matteo Baraggia.

L’ex parroco di Bernareggio, Sulbiate e Aicurzio monsignor Luca Raimondi è stato ordinato vescovo.

Una celebrazione seguita da vicino da diversi fedeli della comunità pastorale “Regina degli Apostoli” che hanno voluto accompagnare la loro guida nel corso di questo passaggio importante, compresi i tre sindaci brianzoli Andrea Esposito, Carla Della Torre e Matteo Baraggia.

«Devo veramente ringraziare tantissimo tutti i fedeli che sono venuti in Duomo nonostante le restrizioni – spiega Raimondi – È una bella riconoscenza nei miei confronti, ma in primis sono io che devo riconoscere loro tanti meriti per quanto mi hanno trasmesso nel corso degli anni. Mi sono sentito sostenuto dalla loro preghiera e se ora sono Vescovo lo devo al Signore e soprattutto ai miei fedeli».

Un’ordinazione dai tratti emozionanti soprattutto in occasione delle litanie dei Santi, dove come di consuetudine, i neovescovi si sdraiano a terra.

«Quando ero a terra, c’è stato un momento di forte emozione – prosegue Raimondi – ho sentito in quel momento le preghiere dei Santi del Paradiso e successivamente quando poi ho affidato al Signore tutte le persone malate e bisognose che ho incontrato nel corso di questi anni, mi sono sentito liberato».

Il neo vescovo Luca Raimondi con i sindaci di Bernareggio, Sulbiate ed Aicurzio

(Foto by Gabriele Galbiati)

Il neovescovo ha poi voluto salutare tutti i suoi fedeli con un bellissimo augurio per il futuro: «Siccome lo Spirito Santo, che io amo definire la fantasia di Dio, mi ha stupito moltissimo con questa nomina – conclude Raimondi – ho deciso che per il futuro non farò più progetti, ma semplicemente qualsiasi cosa accadrà la accetterò come un grandissimo dono. Ed è proprio questo l’augurio che faccio a tutti, quello di imparare ad accettare come un dono tutto quello che ci riservano la vita ed il Signore».

Don Luca è stato prete a Desio dal 2000 al 2008 e anche quella comunità ha festeggiato con lui.

