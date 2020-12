Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Cristina Palmieri con le api del Parco prima dell’epidemia (Foto by Fabrizio Radaelli)

Chi vuole adottare una “Regina” per il Parco di Monza? Creda onlus lancia il progetto Bee Sweet per riportare al Parco di Monza le arnie e le api regine sfrattate durante il lockdown e tornare così a produrre il miele della Reggia.

Millefiori, acacia, qualche volta anche tiglio. Ma questo potrebbe essere il passato e la colpa, una volta di più, è dell’epidemia di Sars-Cov-2, il nuovo coronavirus: è sua la responsabilità che ha portato alla decisione di chiudere il Parco di Monza e di conseguenza l’apiario non ha funzionato come al solito e molte delle arnie sono state trasferite per poterle accudire.

È successo nei mesi scorsi a Cascina Mulini asciutti, dove la onlus Creda ha mantenuto attive un paio di arnie della ventina normalmente presenti per produrre il Miele del Parco.

E allora l’appello: un aiuto per fare tornare le api nel Parco. In cambio di miele, ovviamente. L’appello arriva dalla stessa onlus che si occupa di educazione ambientale: “La smielatura è stata ridotta e, soprattutto, qualche fiore non è stato impollinato dal nostro piccolo esercito di api” che sono peraltro un attore determinante della biodiversità. “Per questo Creda ha deciso di rendere questo Natale un po’ più dolce, aiutando nel contempo a sostenere questo bellissimo progetto di biodiversità con una donazione potrete infatti regalare o regalarvi un vasetto di miele del parco, contribuendo alla sopravvivenza delle api del Parco di Monza”.

Il progetto si chiama “Bee Sweet!”, dove significa allo stesso tempo ape (bee) e sii (be) dolce (sweet). Con una donazione di 15 euro “aiuterete le api operaie a tornare a fecondare i fiori, ricevendo un vasetto di Miele del Parco da 250 gr e un assortimento di tisane di Wood*ing”; con 25 euro “contribuirete alla sopravvivenza dell’ape regina, fondamentale leader di ogni alveare, ricevendo un vasetto di Miele del Parco da 500 gr e un assortimento di tisane di Wood*ing”; con donazioni a partire da 50 euro si contribuirà a regalare “un nuovo prato fiorito e si otterrà insieme al vasetto di miele da 500 gr, il libro con le foto e la descrizione di tutte le specie dei fiori del Parco di Monza”.

Tutte le informazioni e i contatti per sostenere l’iniziativa sulla pagina di Creda onlus, mentre a questo indirizzo si trova il format di donazione.

