Che recupero per la piattaforma ecologica di Carate Brianza: prima era in ritardo, adesso è quasi finita

La piattaforma ecologica comunale di via Lombardia, nella zona industriale di Carate, prende sempre più forma. Un servizio che nella città manca dal 2017, quando la struttura di via Tagliamento era stata chiusa con ordinanza per la pericolosità derivata dall’eccessiva concentrazione di biogas nel sottosuolo. L’intervento è stato fortemente voluto sin dall’insediamento della giunta Veggian, quando nel giro di poche settimane l’opera è stata progettata e finanziata interamente, senza l’accensione di mutui.

L’iter è stato rallentato negli ultimi mesi per questioni burocratiche che ne hanno ritardato la definitiva autorizzazione. Ma con l’arrivo dell’autorizzazione provinciale e della validazione del progetto, lo scorso settembre, è stata bandita gara per l’assegnazione del cantiere. Ora i lavori non solo sono finalmente partiti, ma sono in dirittura di arrivo. Carate potrà così contare su una sua piattaforma funzionale e innovativa, dislocata su due varchi di accesso in via Lombardia, con sbarra e una doppia pesa, dotati di tessera magnetica per il riconoscimento degli utenti. Una soluzione funzionale che consentirà finalmente ai cittadini caratesi di avere un sito di stoccaggio nel pieno rispetto delle regole.

