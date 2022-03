Che festa a Giussano per i 50 anni della Croce Bianca - FOTO Grande festa a Giussano per i 50 anni di impegno della sezione cittadina della Croce Bianca.

Che fine settimana per la Croce Bianca di Giussano. Il sodalizio ha affrontato il primo dei tanti weekend di festa che scandiranno il 2022, anno in cui si celebra il 50esimo di fondazione della Croce. Giornata clou di eventi quella di domenica 13 marzo, iniziata alle 9.30 con il raduno in sede di tutti i volontari, presenti e passati. Insieme ai rappresentanti di numerose sezioni di Croce Bianca Milano che si sono uniti ai festeggiamenti, ai volontari delle altre associazioni di primo soccorso del territorio e in presenza delle autorità locali e regionali, è stato inaugurato un pennone in ricordo dei volontari scomparsi.

GUARDA Tutte le foto della due giorni di festa

Erano presenti, tra gli altri, l’assessore regionale all’Istruzione e ricerca, Fabrizio Sala, il presidente generale della Croce Bianca Vincenzo Tresoldi, il sindaco di Giussano Marco Citterio insieme ai colleghi di Arosio, Briosco, Mariano Comense, Verano Brianza, il vicesindaco di Carugo e le rappresentanze dei gruppi di Croce Bianca di Besana in Brianza, Biassono, Brugherio, Cassina de’ Pecchi, Calusco d’Adda, Carugate, Cernusco sul Naviglio, Giussago, Magenta, Mariano Comense, Merate, Melzo, Rivolta d’Adda, Sant’Angelo Lodigiano, San Colombano al Lambro, Seveso, Paullo, Vialba. In più, erano presente anche i rappresentanti della Croce Rossa di Lentate sul Seveso, di Misinto, di Monza, di Saronno, della Croce Verde di Fino Mornasco e quella LIssonese, l’Emergenza Milano soccorso, Seregno soccorso, il Soccorso degli alpini di Mandello del Lario, Sos Lurago d’Erba, la Protezione civile di Giussano, Briosco, Carate Brianza, Verano Brianza, Intercomunale, l’Associazione nazionale carabinieri di Giussano, la Guardia di finanza di Seregno, la polizia locale di Giussano, la polstrada di Monza, i vigili del fuoco di Monza e Brianza, i gruppi giussanesi di Aido, Avis, Arca, Comitato laghetto, Giovani giussanesi, alpini, Mosaico, Io corro con Giovanni, Pro loco, Vis Nova, Volontari Residenza amica.

Foto di gruppo per i volontari sul sagrato

In corteo, con la banda e una quarantina di mezzo al seguito, i volontari hanno raggiunto poi la chiesa: durante il cammino, tanti giussanesi si sono affacciati sul balcone o sono scesi in strada per applaudire e salutare i volontari. Dopo la funzione religiosa, officiata da don Sergio Stevan (che ha letto anche una particolare benedizione arrivata da papa Francesco), c’è stata l’inaugurazione con benedizione della nuova ambulanza, dedicata alle vittime del Covid e intitolata al volontario scomparso Gigi Colombo. Sempre sul sagrato, in cielo, c’è stato l’omaggio dell’elicottero del 118 di Milano, che ha fatto una specie di “inchino” volante al nuovo mezzo e ai festeggiamenti. Poi tutti all’oratorio San Giovanni Bosco, per i discorsi delle autorità (Fabrizio Sala, per Regione Lombardia, ha consegnato una targa ai vertici del sodalizio). Nel pomeriggio, la festa è continuata in sede con gli appuntamenti per grandi e piccini, che hanno bissato il successo del giorno precedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA