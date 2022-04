Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 7 aprile 2022 Ci sono le elezioni amministrative in apertura del Cittadino in edicola a Monza giovedì 7 aprile: perché a poco più di due mesi dal voto (12 giugno) i candidati alla fascia tricolore salgono a otto. E poi il “caro prezzi” tra inflazione e shrinkflation e la corsa dell’Ac Monza per la vetta della Serie B.

Ci sono le elezioni amministrative in apertura del Cittadino in edicola a Monza giovedì 7 aprile: perché a poco più di due mesi dal voto (12 giugno) i candidati alla fascia tricolore salgono a otto. E tre rappresentano - o rappresenteranno - un’area no-vax. Il muggiorese Michele Anastasia (3V) si aggiunge al sindaco uscente Dario Allevi (centrodestra), Paolo Pilotto (centrosinistra), Elisabetta Bardone (Movimento 5 Stelle), Alberto Mariani (Grande Nord) e Paolo Piffer (Civicamente). E poi sono attesi il candidato di Italexit, forse già giovedì sera a meno di ulteriori slittamenti, nella rosa Fabio Meroni, Sergio Bramini, Luca Speciani e quello del Popolo della Famiglia con Ancora Italia.

In primo piano c’è il “caro spesa” e le ripercussioni che l’aumento dei prezzi hanno avuto sul portafogli delle famiglie. Federconsumatori registra l’impennata tra inflazione e shrinkflation, l’Unione Commercianti parla di listini prezzi “ritoccati già sei volte”. La parola passa quindi ai lavoratori direttamente coinvolti nella filiera alimentare, come l’azienda Colosio nel parco di Monza.

La cronaca. Un altro di caso di una baby gang colpita nel centro della città: tredici in tutto gli indagati, tra i quali dieci minorenni, a vario titolo per rapina, percosse e lesioni gravi. Gli episodi sarebbero avvenuti tra i mesi di agosto e settembre del 2021. Il rifiuto di offrire un drink o una sigaretta, oppure uno sguardo di troppo sarebbero stati motivi sufficienti per scatenare le aggressioni.

Nelle cronache dalla città l’esposto presentato dal Comitato San Fruttuoso contro il progetto della palestra nel quartiere, il polo scolastico nell’ex Cgs che slitta a settembre (forse), gli organizzatori del Pride (che sarà il 4 giugno) che invitano il sindaco Allevi alla manifestazione Lgbtq.

In economia il caro mattone e la fotografia della Cgia di Mestre che vede monzesi e brianzoli secondi per debiti.

In cultura la monzese nella cinquina per il Premio Strega: è Alessandra Carati.

In sport la risposta del Monza al ko nel derby di Como: mercoledì sera ha battuto l’Ascoli (2-0) rimandendo bene in gioco per la vetta della Serie B.

In edicola con il giornale l’inserto Affari di casa, dedicato al mercato immobiliare di Monza e provincia.

