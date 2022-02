Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 3 febbraio 2022 Il caos per covid nelle scuole della Brianza e le nuove regole fresche di decreto sul Cittadino in edicola giovedì 3 febbraio 2022.

Il virus cala, ma in Brianza la scuola precipita nel caos: sono oltre 62mila gli studenti positivi o costretti a casa e questa è la notizia in primo piano sul Cittadino di giovedì 3 febbraio 2022. Che arriva in edicola anche con le nuove regole decise mercoledì pomeriggio dal governo sulle quarantene.

Intanto in Brianza sono 62.079 i bambini e ragazzi tra 0 e 18 anni che hanno contratto il Covid nell’ultima settimana. Lo dicono i dati del monitoraggio sulla popolazione scolastica redatto settimanalmente, dalla Ats Brianza.

In apertura di giornale la protesta lanciata da Mirko Damasco e dall’associazione Salvagente per aprire gli ospedali alle visite dei parenti: «La visita a parenti ricoverati è un diritto, non un favore».

Da due settimane il presidente della onlus porta avanti il presidio davanti all’ingresso dell’ospedale San Gerardo. Sabato scorso si è svolta davanti al nosocomio una manifestazione per chiedere, ancora una volta, la riapertura immediata di tutti i reparti dell’ospedale ma anche delle rsa e rsd alle visite dei famigliari.

In cronaca nera la brillante operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Monza e Brianza che con 31 arresti ha permesso di sgominare un traffico di stupefacenti. Colpiti spacciatori si rubavano la droga a vicenda.

La brutta sorpresa per la Polizia locale di Monza nel 2020: nell’anno del lockdown multe non pagate per 2,6 milioni. Gli automobilisti sono rimasti bloccati in casa per mesi dal lockdown eppure le multe le hanno prese e, in molti casi, non le hanno pagate. La Polizia locale presenterà il conto a quanti dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2020 non hanno versato quanto dovuto per aver infranto il codice della strada.

Sul giornale in edicola continua l’avvicinamento di Monza alla nuova raccolta differenziata con l’assessore che fissa gli obiettivi.

Mentre i cittadini si organizzano su facebook per raccogliere le segnalazioni sui lampioni spenti.

Nelle cronache dalla città la novità del forno Del Mastro e del progetto diventato realtà del pane col frumento a kilometro zero.

In economia la crisi del mercato dell’usato sicuro: le auto sono finite. Riflettori sul team femminile del Vero Volley impegnato in pochi giorni in due match importantissimi in Champions League e in campionato contro le più forti del mondo.

