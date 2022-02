Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 24 febbraio 2022 L’addio di Monza a Piero Frosio, l’intervista doppia al centrosinistra che va alle primarie, i tempi di attesa per le visite all’ospedale, i venti di guerra sull’economia brianzola sul Cittadino in edicola giovedì 24 febbraio 2022.

L’addio di Monza a Piero Frosio, in duomo i funerali con il mondo del calcio e la città. In primo piano sul Cittadino di giovedì 24 febbraio 2022 la scomparsa del calciatore e mister originario del Casignolo con quattro pagine di commenti, ricordi e una lettera firmata da Mario Bonati.

La notizia di apertura è dedicata alla politica e alla sfida delle primarie nel centrosinistra. In edicola un’esclusiva intervista doppia a Marco Lamperti e Paolo Pilotto. Uno giovane, l’altro esperto; uno ingegnere in una multinazionale, l’altro docente di religione al liceo classico Zucchi: apparentemente diversissimi tra loro, entrambi si candidano a rivestire l’impegnativo ruolo di sfidante del sindaco uscente di centrodestra, Dario Allevi. I due svelano le loro idee per Monza e per la coalizione che vorrebbero guidare alle urne.

In cronaca la nuova operazione della Guardia di finanza per smascherare i furbetti del decreto rilancio. Altri 13 brianzoli sono stati denunciati alla Procura della Repubblica in quanto avrebbero percepito senza diritto contributi a fondo perduto (previsti dal Decreto Rilancio) per oltre 460mila euro complessivi. Un professionista di Macherio avrebbe usato i fondi per acquistare un Rolex.

In città firmato il protocollo del controllo di vicinato (senza ronde), mentre ci sono segnalazioni di disagi in via Bergamo e via Grigna.

In cronaca la situazione delle liste d’attesa all’ospedale e l’effetto pandemia sui tempi e l’ultimo bilancio presentato dalla giunta Allevi prima delle elezioni.

E poi la storia delle piastrine militari del soldato Sironi che, dopo un appello, tornano dalla Russia alla famiglia a Monza.

In Economia la tensione tra Russia e Ucraina e i venti di guerra e crisi che preoccupano anche import ed export della Brianza.

In cultura la nuova edizione delle Immagini della fantasia, la rassegna internazionale di illustrazione per l’infanzia, e lo spettacolo di Gioele Dix ispirato ai racconti di Buzzati al Teatro Manzoni.

Il Monza che va alla sfida con la capolista Lecce e le monzesi del volley nelle pagine di sport.

