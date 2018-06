Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 21 giugno 2018 Ci sono i quattro “Giovannini” che hanno dato lustro alla città di Monza in primo piano sul Cittadino in edicola giovedì 21 giugno 2018.

Ci sono i quattro “Giovannini” che hanno dato lustro alla città di Monza in primo piano sul Cittadino in edicola giovedì 21 giugno 2018. Perché le benemerenze sono state assegnate nel segno della storia, ma anche perché tra i premiati c’è un redattore storico del giornale: Gian Nava, sostenuto nella candidatura dal gruppo facebook EasyMonza, insieme a Anna Sorteni, Antonella Vezzani e Angelo Gironi, alla memoria. La consegna si inserisce nel programma delle celebrazioni di San Giovanni con i sempre attesi fuochi d’artificio.

Poi la cronaca nera e giudiziaria. Con l’operazione della Finanza che ha portato al fermo di due monzesi per un traffico internazionale di armi e droga e la richiesta di 9 anni e mezzo di reclusione per l’imprenditore a processo per aver abusato di quattro stagiste minorenni in alternanza scuola-lavoro nei suoi centri estetici.

Ancora cronaca con l’ufficialità dell’arrivo in stazione dei tornelli per accedere ai binari (entro il 2026), i consigli della Prefettura per neutralizzare in vista dell’estate il rischio di esporre la propria casa al pericolo dei ladri. Proprio mentre è stata smantellata la banda che ha colpito anche in provincia di Monza.

Una donna, paziente dell’ospedale San Gerardo, ha denunciato di essere stata aggredita nel parcheggio.

Le cronache della città raccontano di una insolita proliferazione di scorpioni in centro città: sì, scorpioni a ridosso di via Carlo Alberto. Mentre in via Collodi la proposta di un comitato per bonificare i giardini pubblici inquinati è di farlo piantando altre piante “mangia veleni”.

A proposito di veleni, i Cittadini per l’aria analizzano quelli che respiriamo e tre centraline in città rilevano il biossido di azoto. Il Comune commenta l’annuncio del sindaco di Milano che ha introdotto la Lez (Low emission zone) e da gennaio 2019 vieterà i diesel euro 1, 2 e 3.

In tema di aree dismesse, l’amministrazione è andata all’ex Hensemberger presentando il sogno di un “bosco orizzontale”.

Novità in arrivo alla biblioteca civica di via Giuliani: previsto un periodo di chiusura per permettere alcuni lavori e soprattutto il trasferimento dell’info point turistico, a scapito di spazio per i libri.

Dopo l’annuncio di un giro di vite, la federazione tabaccai e la Sipar rispondono all’ipotesi di un nuovo regolamento per giochi d’azzardo e slot: «Le regole ci sono già», dicono.

Sono più di 8mila gli studenti brianzoli impegnati negli esami di maturità. Intanto diminuiscono le bocciature ma aumentano quelli che devono recuperare i debiti. E allo Zucchi esordiscono i promossi con l’asterisco. Di maturità si occupa anche il Cittadino Young: anzi, dei metodi per affrontare l’esame serenamente.

In cronaca anche la scomparsa di Armando Villa, commerciante che fondò gli Amici dell’autodromo e come Monza pensa di ricordare il professor Pier Franco Bertazzini.

La serata in centro con la cena benefica per l’orto-vigneto di via Papini e la “Storia del gusto” secondo Felice Bonalumi nel volume che riporta la cucina alle fondamenta attraverso le pagine dei pensatori.

Il CittadinoPiù apre con tutti i numeri dell’accoglienza dei migranti della rete Bonvena. In economia si parla di tasse e del Compasso d’Oro, premio del design; in cultura le tre personali doppie che celebrano una collettiva per sei artisti in spazi inediti della Villa reale.

Sul Cittadino in edicola anche gli Speciali pubblicitari Affari di Casa, sul mercato immobiliare di Monza e Brianza, e Le strade del gusto.

Giovedì il Cittadino è in piazza Roma con la redazione mobile. Dalle 9.30 alle 12.30, all’ombra dell’arengario, anche il banco ufficiale di scambio delle figurine per completare l’album di Monza storica. Le figurine saranno nelle edicole fino al 5 luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA