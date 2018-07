Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 19 luglio 2018 Cronaca, tanta cronaca dalla città sul Cittadino in edicola giovedì 19 luglio 2018: il bollettino di un weekend ad alta tensione a Monza con risse e scontri anche in centro. E il racconto di un protagonista suo malgrado.

Cronaca, tanta cronaca dalla città sul Cittadino in edicola giovedì 19 luglio 2018: il bollettino di un weekend ad alta tensione a Monza con risse e scontri anche in centro. E il racconto di un protagonista suo malgrado, un cinquantenne che ha cercato di fermare un pestaggio rimediando a sua volta delle ferite. In piazza San Paolo, investita dalla violenza di due bande a confronto, c’era anche l’assessore Longo che ha fornito un ulteriore punto di vista. Risse e a aggressioni anche in via Cavour e via Ratti. Proprio a pochi giorni dall’annuncio del capo della polizia Franco Gabrielli dell’apertura della questura in città entro la fine dell’anno.

Ma si racconta anche di via Silvio Pellico e la denuncia da parte dei residenti «di scippi, rapine e spaccio di droga ogni giorno». Con la testimonianza di una donna che ha soccorso una persona portata fuori a spalle dall’ex AutoMonza, priva di sensi. A pochi metri dall’oratorio.



Poi dei nuovi timori per la ex Diefenbach (di nuovo occupata?) e di piazza Cambiaghi tra buche e un topo in mezzo alle persone.



In primo piano ci sono la metropolitana M1 e il piano Auchan. La visita al cantiere che ha ripreso a lavorare per il prolungamento oltre Sesto San Giovanni verso Bettola, ma anche l’incontro tra i sindaci di Monza e Cinisello Balsamo con cui Dario Allevi ha battuto cassa al comune confinante.

E poi ancora la bufera sulla polizia locale perché, col concorso ancora congelato, il direttore generale del Comune ha chiesto per il comandante “la massima sanzione applicabile”. Mentre il Movimento 5 Stelle ha chiesto di accedere agli atti delle spese dei vigili. E il Cittadino ha tratteggiato il ritratto di come potranno essere i nuovi superagenti hi-tech nel 2019.

In cronaca giudiziaria il rifiuto del patteggiamento per la maestra bulla accusata di maltrattamenti sui bambini di un asilo di Varedo, l’assoluzione del senatore Roberto Rampi e dell’ex sindaco di Vimercate Paolo Brambilla nel processo per i restauri di Villa Sottocasa, l’inaugurazione in carcere dello sportello del garante dei detenuti.

Un approfondimento analizza la cronologia della stazione ferroviaria ricostruendo quando è diventata un problema.

In cronaca la morte della professoressa del Mosé Bianchi Emma Corselli Perfetti, anima locale di Italia Nostra, e di “Pè” Cigola, vecchia guardia del Foa Boccaccio, scomparso per un malore in mare. Mentre dai quartieri arrivano l’impegno del Monza Roller ai giardini di via Piero della Francesca per scacciare il degrado con attività gratuite destinate ai cittadini e del quartiere Triante per allontanare le voci di chiusura del cinema Metropol. Dalla Boscherona arriva invece la segnalazione dell’avvistamento di una volpe con tre cuccioli.

Conoscete un materassaio o una spazzacamino? Il reportage è sui mestieri di un tempo, che non sono scomparsi.

In sport i 140 anni della Forti e Liberi nel ritratto dell’allenatore Pino Ribolini e le novità di mercato del Monza.

Il CittadinoPiù apre con la nomina del biassonese leghista Igor De Biasio nel consiglio di amministrazione della Rai.

In economia continua il viaggio del Cittadino nelle professioni con l’incontro questa volta con i farmacisti: «La Brianza apra gli occhi, farmacie da difendere».

In cultura la presentazione della rassegna “Serate di architettura al Belvedere 2018” che porta a Monza i nomi più interessanti della progettazione, ideazione e realizzazione di progetti architettonici.Giovedì sera ospiti i creatori della milanese City Life.

Poi la nuova stagione di prosa del Teatro Manzoni e gli appuntamenti con Suoni Mobili.

In edicola lo speciale Non solo rock sugli appuntamenti musicali dell’estate, l’ultimo appuntamento prima delle vacanze con Le strade del gusto di Patrizia Rimoldi, gli Affari di casa sul mercato immobiliare di Monza e Brianza e Lavoro Domande&Offerte.

Sul Cittadino di giovedì 19 luglio 2018 il comunicato dell’Editore e del nuovo consiglio di amministrazione del giornale.





