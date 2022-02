Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 17 febbraio 2022 (con lo speciale Non ho l’età) Avete già ricevuto le bollette? C’è il caro energia in primo piano sul Cittadino di giovedì 17 febbraio. Con il giornale in edicola anche l’inserto speciale “Non ho l’età”.

Avete già ricevuto le bollette? C’è il caro energia in primo piano sul Cittadino di giovedì 17 febbraio. Il Cittadino ha fatto i conti in tasca alle famiglie e anche alle attività commerciali, ascoltando le diverse esperienze e raccogliendo storie. Si può già ipotizzare che il conto del caro bollette si aggirerà intorno ai 1500 euro a nucleo famigliare, se non di più.

In cronaca la lunga notte di piazza Carrobiolo, teatro nel weekend di una festa alcolica con bottiglie di whisky. Qurantuno i minorenni identificati. Ma anche due vicende di violenza ai danni delle donne: nel caso di un cinquantenne è scattato il Codice rosso.

E le indagini in corso per la morte di un detenuto nella casa circondariale di via Sanquirico.

Due lutti nelle cronache della città: gli addii a Angelo Minazzi e Armando Pioltelli. Il primo è stato segretario cittadino della Democrazia Cristiana ed era il titolare del negozio “Giocheria” in piazza dell’Arengario, dopo aver portato la moda di Fiorucci in città. Il secondo ha militato per anni tra le fila della sinistra cittadina, ricoprendo anche il ruolo di consigliere comunale fino al 2012, e ha raccontato la politica dalle pagine di Arengario.net.

Nel centrosinistra verso le elezioni confermata la sfida alle primare tra Lamperti e Pilotto.

Dalla Provincia il sì al maxi piano contro il cemento, mentre l’associazione Ledha ribatte al Comune sull’uso dell’Arengario come sede di mostre: per chiudere il contenzioso in tribunale l’amministrazione deve ammettere di avere discriminato le persone con disabilità.

Covid: l’aggiornamento dei numeri dell’ospedale San Gerardo di Monza e delle vaccinazioni, con una “nuova normalità” vicina. E la storia di una insegnante di nido sospesa e senza stipendio per non essersi vaccinata.

In sport i successi del volley monsese e la scalata del Monza che si è portato a un passo dalla vetta della classifica di Serie B. E sabato aspetta il Pisa, storica rivale.

In edicola con Il Cittadino lo speciale “Non ho l’età” dedicato ai nonni: sul giornale di giovedì 17 febbraio e sabato 19 febbraio quell’alleanza tra generazioni che insegna a vivere bene. Leggi qui i contenuti dell’inserto.

