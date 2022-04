Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 14 aprile 2022 La politica in primo piano sul Cittadino di giovedì 14 aprile con una panoramica su nomi e situazione nei diversi Comuni. E poi il Monza che insegue la Serie A e l’arresto dello stalker di Alessia Orro.

Salgono a sette i candidati sindaco per le elezioni amministrative di Monza, che andrà al voto il 12 giugno insieme a Lissone, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso, Lesmo, Carnate, Sulbiate, Meda. E c’è proprio la politica in primo piano sul Cittadino di giovedì 14 aprile con una panoramica su nomi e situazione nei diversi Comuni con il centrodestra che fatica a trovare la quadra degli schieramenti e Fratelli d’Italia che paventa la corsa solitaria.

prima pagina il Cittadino 14 aprile 2022

Il medico di Oreno Luca Speciani intanto è ufficialmente il candidato sindaco di Italexit nel capoluogo. Dal 2011 dell’Ampas (Associazione medici per un’alimentazione di segnale) è tra i fondatori della Sim, la Società italiana di medicina, che si batte contro l’obbligo della vaccinazione anti covid-19 e contro il green pass. Sostenitore dell’uscita dell’Italia dall’Unione Europea, proporrà agli elettori un programma basato sulla chiusura del centro storico alle auto, sul potenziamento delle piste ciclabili e sulla valorizzazione delle aree in cui praticare lo sport, compresi i giardinetti di quartiere.

Riflettori puntati sul calcio e non solo perché il Monza giocherà una delle quattro finali che mancano fino alla fine del campionato nella serata di lunedì 18 aprile all’U-Power stadium contro il Brescia. Sono quattro partite per fare la storia (e raggiungere la Serie A con la promozione diretta) e per Stroppa e i suoi l’imperativo categorico è uno: vincere.

In cronaca l’arresto dello stalker che dopo tre anni dalla prima volta è tornato a perseguitare la pallavolista del Vero Volley Alessia Orro. L’atleta ha denunciato e i carabinieri hanno fermato l’uomo domenica vicino all’Arena dove le monzesi avrebbero giocato.

Una sede alla Reggia per un canale televisivo privato? L’ipotesi è di un centro di produzione tv all’interno del parco di Monza con telecamere puntate sulla reggia, sui giardini per raccontarne storia, curiosità ed eventi. Unica Tv, l’emittente nata nel 1989 e diffusa nelle province di Lecco, Sondrio e Monza potrebbe trovare casa in uno degli edifici del parco. «Unica Tv ha partecipato al bando lanciato lo scorso anno per raccogliere manifestazioni di interesse - spiegano dagli uffici - ha proposto di realizzare video e servizi giornalistici dedicati alla Villa, ai giardini e al parco».

La Provincia di Monza e Brianza destinerà alla riqualificazione degli istituti superiori e alla costruzione di nuovi plessi oltre il 90% dei 36 milioni di euro che incasserà nei prossimi quattro anni dalla Regione per il rimborso delle azioni Asam. Martedì il consiglio brianzolo ha approvato con l’astensione del centrosinistra la variazione di bilancio che attesta l’inserimento nel preventivo 2022 della prima rata da 9 milioni di euro: le altre saranno versate annualmente dal Pirellone fino al 2025. «Quest’anno – spiega il presidente Luca Santambrogio – avvieremo la progettazione delle opere principali».

In cronaca il sogno di Francesca Giulia, ex Frisina già impegnata nelle librerie in città: aprirà Elsa, un omaggio alla Morante per il suo viaggio tra i libri.

In economia l’allarme di Assolombarda che secondo una elaborazione dei dati relativi ad aziende del territorio denuncia la difficoltà di una su quattro a garantire la produzione senza interruzioni solo nel breve termine, ossia ancora per 1-3 mesi, e un ulteriore 32% non oltre i 12 mesi.

E Gianni Barzaghi confermato vicepresidente di Confartigianato Lombardia.

In cultura la mostra in arrivo alla Villa reale: un viaggio tra i mostri del Giappone.

