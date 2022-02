Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 10 febbraio 2022 Il primo piano del Cittadino in edicola giovedì 10 febbraio 2022 è dedicato all’emergenza per i medici di base: a Monza e in Brianza sono 100mila i cittadini che sono senza.

In Brianza ci sono 100mila persone senza il medico di base: è la notizia in primo piano sul Cittadino in edicola giovedì 10 febbraio 2022.

Il dato è dell’Ordine dei medici su dati Ats che parlano di almeno 70 posizioni scoperte. A Brugherio, Varedo e Limbiate è stata attivata la continuità assistenziale diurna, ovvero una sorta di Guardia medica dal lunedì al venerdì per coprire la mancanza dei medici di famiglia. E entro la fine dell’anno saranno inoltre 700 i camici bianchi che andranno in pensione in Lombardia, aggravando una situazione già molto critica.

prima pagina ilCittadinoMb giovedì 10 febbraio 22

Sul giornale un altro tema che aveva scaldato le cronache: presentato il futuro dell’ex Feltrificio Scotti sul vialone Battisti secondo l’archistar Cucinella. Un complesso residenziale a corte aperta attraversato da un passaggio pedonale che lascia intravedere la ciminiera restaurata.

E poi la notizia che come un fulmine a ciel sereno ha attraversato la città: chiude la libreria Feltrinelli, addio alla storica “Ricordi” di via Italia. Succede il 20 febbraio, la libreria cede a un affitto troppo caro. L’intenzione è di rimanere sul territorio.ed è partita la ricerca di una nuova casa.

Monza entra sempre più in clima elettorale. Se il centrodestra ricandida il sindaco uscente Allevi, il centrosinistra sceglierà il candidato con le primarie: a marzo la sfida tra Marco Lamperti e Paolo Pilotto. I simpatizzanti dello schieramento potrebbero essere chiamati ai seggi il 12 o il 13 marzo: la data definitiva sarà fissata nei prossimi giorni. A quel punto partirà la raccolta di firme a sostegno dei partecipanti.

In cronaca la straziante lettera con cui una figlia ha raccontato al Cittadino gli ulrimi giorni del padre ricoverato all’Ospedale San Gerardo. E la risposta della Asst Monza.

In tema di sicurezza l’intervista al nuovo questore Marco Odorisio e i numeri di un anno di attività della polizia locale.

In economia un focus sul lavoro: il contratto a tempo determinato è quello più usato e abusato.

In sport il calendario 2022 dell’autodromo nazionale: che non vede al via il Rally Show.

Con il giornale in edicola anche lo speciale pubblicitario Affari di Casa, dedicato al mercato immobiliare di Monza e Brianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA