Che cosa c’è sul Cittadino di giovedì 16 luglio 2020 (con l’estate di KmZero) C’è la scuola in primo piano sul Cittadino in edicola giovedì 16 luglio. Il punto della situazione e la scommessa di Monza che prevede tutto pronto per tornare tutti a settembre. E poi il duomo, com’era e com’è, e il ritorno dei ladri acrobati.

C’è la scuola in primo piano sul Cittadino in edicola giovedì 16 luglio. Perché settembre ormai è vicino e c’è la necessità di capire e organizzare il ritorno sui banchi in sicurezza. Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici monzese Simone Villa si dice ottimista per un ritorno per tutti con interventi che si possono fare entro agosto. Restano diverse incognite, tra cui quella fondamentale della mensa: già molti istituti fanno i doppi turni e resta da capire come riorganizzarli.

In tema scuola in edicola c’è l’intervista al dirigente del liceo artistico Valentini, l’ex Isa, Guido Soroldoni prossimo alla pensione. Racconta i suoi 14 anni di battaglie nella scuola alla Villa reale. Mentre il crollo di una porzione del tetto dell’ex Borsa ha costretto alla messa in sicurezza dell’ingresso del liceo. Ma a che punto è il recupero?

In evidenza in prima pagina c’è la foto del Duomo: il CittadinoMb propone un raffronto fotografico che mette faccia a faccia la basilica com’era prima del 2015, quando sono iniziati i restauri, e com’è ora. Per vedere i risultati del lavoro di questi anni e la spiegazione di quello che è stato fatto.

La cronaca nera riporta alla normalità dopo i mesi dell’emergenza che avevano fatto segnare un brusco calo dei furti. I ladri invece sono tornati in azione: lo raccontano le vittime di un furto a Monza, “derubati mentre dormivano” dicono, e l’operazione dei carabinieri di Paderno Dugnano che ha interessato le province di Monza, Milano, Forlì e Savona con 12 arresti e il sequestro di beni per oltre 300mila euro. In carcere per furto e ricettazione dei ladri trasfertisti che avevano base a Paderno e ogni notte partivano per razziare a tappeto nel nord Italia ovunque si presentasse l’occasione.

Mentre un’indagine della Procura di Milano ha rivelato l’interesse della ‘ndrangheta ad accaparrarsi i fondi destinati alla gestione dell’emergenza Covid. Otto gli arresti per un presunto giro di frodi fiscali, e creazione di fondi neri all’estero attraverso un giro di false fatture. Indagato anche un monzese.

A Palazzo la Giunta Allevi è alle prese con la quadratura del cerchio del Bilancio e prepara nuove forme di sostegno per famiglie e imprese, attraverso buoni affitto e sostegno alle attività messe in difficoltà da lockdown. Sul piatto c’è 1 milione e 500mila euro, di cui 1 milione e 200mila per le imprese.

E poi di nuovo l’urbanistica, con le reazioni dei residenti al progetto delle torri di San Fruttoso, perché Monza continua a pensare di guardare verso l’alto. E in Comune è stata depositata la proposta del privato per il recupero dell’area di via Ticino, nel quartiere San Fruttuoso: due grattacieli fino a a 20 piani. Ma si parla anche di area ex Scotti, a lato di viale Battisti, con la raccolta firme e la mobilitazione dei cittadini attraverso petizioni.

Ospedale:il vicepresidente Fabrizio Sala e l’assessore Giulio Gallera hanno partecipato all’inaugurazione a Monza del nuovo settore B del San Gerardo. Affrontati anche i temi dell’Irccs e della riorganizzazione territoriale degli ospedali. Se ne parla insieme al report sui parti negli ultimi mesi.

La seconda uscita della miniserie dedicata ai 120 del regicidio unisce storia e narrativa che si intrecciano nella ricostruzione dell’ultimo giorno di Umberto I e di Gaetano Bresci nella storia scritta dalla storica monzese Valeriana Maspero. Il presentimento del sovrano, il telegramma dell’anarchico: il 29 luglio raccontato come se fosse una fiction.

Sul CittadininoPiù in economia ci sono gli Innovation Days, con la Agrati di Veduggio con Colzano a rappresentare la Brianza.

In cultura un salto negli anni ’80 grazie a Playmobil e alle serie dedicate ai film cult come Ghostbusters e Ritorno al futuro. Ne parla il responsabile marketing della società che in italia ha sede a Vimercate.

prima pagina il CittadinoMb inserto KmZero Estate

In edicola con il Cittadino di giovedì 16 e sabato 18 luglio (anche digitale) la seconda uscita di KmZero l’inserto dedicato alle piccole e grandi storie di viaggi e di sapori per scoprire le eccellenze della Brianza. È dedicato all’estate e si parla di pizza, quella di Marco Locatelli a Vimercate, di lago con i missoltini, di gelato, di mele e sidro. Con un’idea per una gita sul lago di Como, in un luogo da film.



Chi fosse curioso di rileggere la prima uscita, dedicata alla Primavera, la trova QUI (VAI).

