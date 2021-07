Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Marco Testa)

Foto Facebook (Foto by Marco Testa)

Che atmosfera a Cornate d’Adda: visite guidate serali alla centrale Bertini Organizzate dalla Pro Loco Cornate, la prima si è tenuta giovedì 29 luglio. Ulteriori aperture sono previste per giovedì 12 agosto e giovedì 2 settembre.

SI è tenuta giovedì 29 luglio la prima delle visite serali alla centrale Bertini di Porto d’Adda organizzate dalla Pro Loco Cornate. I partecipanti hanno potuto apprezzare la storica centrale Edison, in un atmosfera suggestiva e sono stati guidati dai volontari alla scoperta della sua storia e del suo funzionamento.

Ulteriori aperture sono previste per giovedì 12 agosto e giovedì 2 settembre. Il costo di partecipazione è di 5 euro (3 euro per i soci Pro Loco e gratuito per i minori fino ai 10 anni accompagnati). Prenotazione obbligatoria sul portale: https://prolococornatedadda.prenotime.it/

