Champagne alla Villa reale di Monza: domenica 5 maggio la festa delle bollicine Torna “Champagne in Villa reale” a Monza: domenica 5 maggio bollicine insieme a Onav e Aspi con il miglior sommelier junior di Lombardia.

Sarà di nuovo la reggia del Piermarini a ospitare “Champagne in Villa”, la seconda edizione dell’iniziativa a cui parteciperanno trenta diverse case agricole. Appuntamento domenica 5 maggio a partire dalle 14.30 per l’iniziativa, a pagamento (15 euro per i soci Aspi/Onav e gli istituti alberghieri e 25 per il pubblico) organizzata dall’Associazione delle sommellerie professionale italiana, che si propone di rappresentare, in Italia, il punto di riferimento per la promozione della cultura del vino, delle bevande e del cibo. Nel corso della manifestazione si svolgerà anche il concorso per il “Miglior sommelier junior di Lombardia”, iniziativa con cui l’associazione intende divulgare la cultura della disciplina in otto istituti alberghieri della regione, con la consegna anche di diplomi agli studenti che hanno completato il percorso formativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA