“Cestina il virus”: a Villasanta la campagna contro l’abbandono delle mascherine usate Campagna anti abbandono del Comune per contrastare gli effetti sull’ambiente e il possibile incremento del contagio: tre originali manifesti-slogan con immagini realizzate in altrettanti i luoghi della cittadina.

Per sensibilizzare i cittadini, Il Comune di Villasanta promuove una campagna contro l’abbandono delle mascherine usate. In seguito all’emergenza sanitaria, l’utilizzo di presidi igienico-sanitari ha avuto una forte crescita ed è diventato più frequente imbattersi in guanti e soprattutto mascherine chirurgiche abbandonati per strada, lungo i marciapiedi e nelle aree verdi.

Questo fenomeno ha un impatto negativo sul territorio su due fronti. Da un lato compromette il decoro dell’ambiente; dall’altro aumenta i rischi di diffusione del virus. Da qui l’appello a prestare attenzione e a smaltire correttamente le mascherine usate nella frazione secca indifferenziata.

La campagna anti-abbandono punta su tre manifesti con immagini realizzate in altrettanti i luoghi di Villasanta per sottolineare il legame tra i cittadini e il loro ambiente e per sottolineare l’importanza della corresponsabilità in materia di salute. L’iniziativa rientra tra gli impegni presi all’unanimità dal consiglio comunale locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA