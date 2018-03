Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Cristina Marzorati)

MURO DROGA STAZIONE GROANE SNIA (Foto by Cristina Marzorati)

Cesano, nuovi controlli anti-droga alla stazione: identificati quattro minorenni Blitz anti-droga di polizia locale e i carabinieri di Cesano Maderno sulla banchina della stazione ferroviaria Groane al Villaggio Snia: identificati anche quattro 15enni, incremento di clienti dopo i controlli con sequestri a Ceriano.

Nel bosco della droga si riforniscono anche i ragazzini. Non credevano ai loro occhi gli agenti della polizia locale e i carabinieri di Cesano Maderno, quando lunedì nell’effettuare l’ennesimo controllo sulla banchina della stazione ferroviaria Groane al Villaggio Snia, hanno dovuto identificare anche quattro minorenni di soli 15 anni.

LEGGI Blitz dei carabinieri nel bosco delle Groane: scoperta la “tenda dello spaccio”

LEGGI Cesano Maderno, muro anti-droga alla stazione Groane: alto 2 metri contro lo spaccio (gennaio 2017)

Residenti nel monzese, uno di origini sudamericane, hanno raccontato di essere stati invitati a scendere dal treno, perché erano sprovvisti di biglietto. Una versione che non torna, visto che erano diretti al solito boschetto della droga dall’altra parte dei binari.

Alle forze dell’ordine non è rimasto far altro che contattare i genitori. Un caso che avvalora sempre di più la necessità di proseguire nei controlli e in parallelo di avviare, anche ben oltre i confini di Cesano Maderno, una progettualità antiuso di sostanze stupefacenti all’interno delle scuole.

Nella stessa giornata di lunedì agenti e militari hanno notato un netto incremento di “clienti” sulla banchina della stazione. Sono stati identificati in 25.

A qualcuno di questi è scappato che i massicci controlli effettuati nel finesettimana alla confinante stazione di Ceriano Laghetto, con tanto di sequestro di armi e di soldi, li hanno spinti a rivolgersi agli spacciatori della Snia.

Insomma purtroppo le Groane continuano ad essere polo d’attrazione per assuntori di sostanze stupefacenti e piazza di smercio ideale e soprattutto redditizia per gli spacciatori.

