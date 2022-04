Cesano Maderno : un cagnolino cade nello scavo del cantiere, salvato dai vigili del fuoco L’animale di piccola taglia è caduto nella buca scavata lungo la strada, in via Sicilia: recuperato con tecniche speleo-alpinistiche da una squadra del distaccamento di Desio è stato restituito sano e salvo al proprietario.

I vigili del fuoco sono intervenuti mercoledì 13 aprile in serata, a Cesano Maderno, per recuperare un cagnolino caduto nello scavo di un cantiere stradale, in via Sicilia, al Villaggio Snia. Sul posto attorno alle 21 si è portata una squadra del distaccamento di Desio che per il recupero dell’animale, spaventato dalla caduta, ha utilizzato tecniche speleo-alpinistiche. Il cagnlino, sano e salvo, è stato quindi restituito al proprietario.

Cane recuperato a Cesano Maderno (foto VvFf)

