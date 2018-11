Cesano Maderno incidente via Don Viganò (Foto by Edoardo Terraneo)

Cesano Maderno: un altro incidente a Cassina Savina che i residenti vorrebbero più sicura Ennesimo incidente stradale a Cesano Maderno in via don Luigi Viganò a Cassina Savina. Nessun ferito grave, da anni i residenti chiedono la messa in sicurezza del rettilineo.

Ennesimo incidente stradale a Cesano Maderno in via don Luigi Viganò all’altezza del civico 30 a Cassina Savina. Qui l’apertura di un negozio di ortofrutta è diventato motivo di richiamo per diversi automobilisti e pedoni. Poco dopo le 14 di giovedì primo novembre una Toyota Yaris e una Lancia Y si sono scontrate lateralmente e entrambe sono finite contro un furgone parcheggiato. Al volante c’erano due donne di 74 e di 51 anni. In posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Seregno, semplicemente per spostare i veicoli e consentire così l’apertura della portiera di una delle due macchine incidentate. La dinamica ora è al vaglio dei carabinieri. L’anziana al volante era da poco ripartita e si stava immettendo in carreggiata, quando è avvenuto lo scontro. Fortunatamente le due coinvolte non hanno riportato gravi ferite e sono state trasportate in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Desio.

Non è la prima volta che si verificano incidenti stradali in questo punto di via Viganò. Pochi giorni fa era stata investita una donna mentre attraversava la strada. D’altronde sono anni che i residenti di Cassina Savina attendono una decisa riqualificazione finalizzata alla messa in sicurezza del lungo rettilineo.

