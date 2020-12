Cesano Maderno: rimosso il ghiaccio pericoloso dai binari di corso Libertà Ripristinato in sicurezza l’attraversarmento della ferrovia di corso Libertà a Cesano Maderno. Martedì mattina una squadra di FerrovieNord in arrivo da Milano ha rimosso in maniera definitiva i dossi di ghiaccio e neve pericolosi per le auto.

L'importante nevicata di lunedì 28 dicembre aveva lasciato in dote dossi di ghiaccio e neve pericolosi per le auto. Martedì mattina una squadra di FerrovieNord in arrivo da Milano ha rimosso in maniera definitiva l'ostacolo, completando il lavoro portato avanti lunedì per tutto il giorno dalla Protezione civile con lo spargisale.

Il pericolo era stato segnalato da diversi automobilisti rimasti bloccati con le ruote dell’auto tra gli avvallamenti.

